США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

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CentralAsia (CA) - Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что страна с 16 марта, вводит запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил ходе брифинга, передают местные СМИ.

Американцы и граждане, имеющие вид на жительство в США, все равно смогут вернуться домой.