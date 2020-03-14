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  15 марта 2020
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США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии
фото: EPA
фото: EPA

CentralAsia (CA) -  Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что страна с 16 марта, вводит запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за распространения коронавируса. Об этом он сообщил ходе брифинга, передают местные СМИ.

Американцы и граждане, имеющие вид на жительство в США, все равно смогут вернуться домой.

Ранее ограничение было введено в отношении 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону.

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