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  15 марта 2020
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Трамп ожидает результаты теста на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп прошел тест на коронавирус, заявив о том, что у него «абсолютно нормальная» температура. Это произошло во время пресс-конференции по поводу ситуации с коронавирусом, которая состоялась сегодня днем в Белом доме, передает Voice of America.

Трамп сообщил, что результаты анализов станут известны «через день или два».

Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил журналистам, что в субботу в США было зарегистрировано 2226 случаев заражения новым коронавирусом, уточнив, что вспышка еще не достигла своего пика.

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