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  15 марта 2020
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Монголия направила первый чартер в Южную Корею для эвакуации своих граждан

CentralAsia (MNG) -  Монгольский самолет с эвакуированными из Южной Кореи гражданами страны приземлится в Улан-Баторе сегодня вечером.

Предпринимаются меры по возвращению монгольских граждан из-за границы.

Монголия планирует возвратить всех своих граждан на родину в той мере, насколько это позволяет актуальная ситуация.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в первую очередь будут возвращены пожилые, беременные и женщины с грудными и малолетними детьми, а также граждане, нуждающиеся в реабилитации и с ограниченными физическими возможностями.

Сегодня утром, авиакомпания МИАТ направила в корейский город Инчонь первый чартерный рейс для эвакуации находящихся там граждан своей страны на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Самолет поднялся в небо в 08:25 по местному времени из улан-баторского аэропорта Буянт-Ухаа. Самолет доставит на родину первую группу из 250 человек.

16 марта планируется еще один чартер в Токио.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, будут помещены в карантин на 14 дней.

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