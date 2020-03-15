Монголия направила первый чартер в Южную Корею для эвакуации своих граждан

CentralAsia (MNG) - Монгольский самолет с эвакуированными из Южной Кореи гражданами страны приземлится в Улан-Баторе сегодня вечером.

Предпринимаются меры по возвращению монгольских граждан из-за границы.

Монголия планирует возвратить всех своих граждан на родину в той мере, насколько это позволяет актуальная ситуация.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в первую очередь будут возвращены пожилые, беременные и женщины с грудными и малолетними детьми, а также граждане, нуждающиеся в реабилитации и с ограниченными физическими возможностями.

Сегодня утром, авиакомпания МИАТ направила в корейский город Инчонь первый чартерный рейс для эвакуации находящихся там граждан своей страны на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV. Самолет поднялся в небо в 08:25 по местному времени из улан-баторского аэропорта Буянт-Ухаа. Самолет доставит на родину первую группу из 250 человек.

16 марта планируется еще один чартер в Токио.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, будут помещены в карантин на 14 дней.