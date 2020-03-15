Опубликованы результаты теста Трампа на коронавирус

CentralAsia (CA) - Опубликованы результаты анализа на коронавирус президента США Дональда Трампа. Анализ показал, что него нет вируса Covid-19, передают местные СМИ.

Тест на вирус пройдут и все сотрудники администрации Белого дома, которые общались с ним лично. Температуру также стали мерить у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием президента.

Напомним, ранее коронавирус подтвердился у пресс-секретаря правительства Бразилии Фабио Вайнгартена, сенатора Нэльсиньу Трада и поверенного в делах Бразилии посла Нестора Фостера. Все они входили в делегацию Бразилии во время встречи с президентом США 8 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонару утверждает, что у него нет коронавируса, но ему еще предстоит пройти повторный тест.