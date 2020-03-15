Коронавирусом в мире заражены свыше 156 тыс. человек из 152 стран

CentralAsia (CA) - В мире к утру 15 марта зарегистрировано 156 494 случаев заражения коронавирусом в 152 странах, в том числе:

в КНР – 80 884 (за сутки - 20 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,02%), из них - 3 199 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%).

По информации властей Китая, пик распространения инфекции в стране прошел. В связи с этим в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началось распространение коронавируса, смягчили введенный карантин, а в ее административном центре — Ухане — закрыли все 16 временных госпиталей, организованных после вспышки COVID-2019.

в других странах мира – 75 650 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 17,2 %), из них – 2 623 летальных, показатель летальности – 3,4 %.

в Италии – 21157 случаев (за сутки - 3497 сл., прирост – 19,8%), умерло – 1441 (за сутки – 175, прирост – 13,8%);

Иране – 12729 случаев (за сутки – 1 365 сл., прирост – 12,0%), умерло – 611 (за сутки – 97, прирост – 18,8%);

Южной Корее - 8086 случаев (за сутки - 107 сл., прирост – 1,3%), умерло – 72 (за сутки – 1, прирост – 1,4%).

в Испании – 6391 случаев (за сутки – 1159 сл., прирост – 22,1%), умерло – 195 (за сутки – 62, прирост – 46,6%);

Германии – 4599 случаев (за сутки – 924 сл., прирост – 25,1%), умерло – 9 (за сутки – 1, прирост – 12,5%).

Франции – 4469 случай (за сутки – 808 сл., прирост – 22,0%), умерло – 91 (за сутки – 12, прирост – 15,1%);

в Швейцарии – 1375 случай (за сутки – 236 сл., прирост – 20,7%), умерло – 13 (за сутки – 2, прирост – 18,1%);

Нидерландах – 959 случаев (за сутки – 155 сл., прирост – 19,2%), умерло – 12 (за сутки – 2, прирост – 20,0%);

Великобритании – 1140 случаев (за сутки – 342 сл., прирост – 42,8%), умерло – 21 (за сутки – 10, прирост – 90,9%).