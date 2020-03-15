В Узбекистане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
- Узбекистан, общество
- 11:35, 15 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зафиксирован первый случай заряжения коронавирусом, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.
Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.
В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.