В Узбекистане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане зафиксирован первый случай заряжения коронавирусом, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.