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  15 марта 2020
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В Узбекистане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане зафиксирован первый случай заряжения коронавирусом, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Вирус обнаружен у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции.

В настоящее время проводятся эпидемиологическое расследование и профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции, говорится в сообщении.

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