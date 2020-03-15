В Узбекистане ведется поиск лиц, прибывших с зараженным одним авиарейсом

CentralAsia (UZ) - 15 марта в 6:00 в лаборатории Института вирусологии у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус COVID-19, сообщает Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия.

Главный санитарный врач страны Бахром Алматов сообщает, что на данный момент устанавливаются места проживания лиц, которые прибыли с зараженным в одном самолете. Они будут взяты под медицинское наблюдение.

Алматов призывает население не поддаваться панике и соблюдать правила личной гигиены.