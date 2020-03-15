В Казахстане сегодня выявили еще два случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня утром выявили еще два случая заражения коронавирусом: у мужчины и женщины. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.

Женщина 1959 года рождения в Алматы, она супруга ранее госпитализированного пациента, прибывшего из Москвы.

Второй пациент - мужчина 1995 года, прибывший рейсом из Сеула в Алматы вчера.

- Все пассажиры, которые прилетели из Сеула, кроме транзитных, проходят диагностические мероприятия, -сообщил Биртанов.

Всего в Казахстане сейчас подтверждено 8 случаев заражения вирусом Covid-19.

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