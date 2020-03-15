В Казахстане сегодня выявили еще два случая заражения коронавирусом
CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня утром выявили еще два случая заражения коронавирусом: у мужчины и женщины. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов.
Женщина 1959 года рождения в Алматы, она супруга ранее госпитализированного пациента, прибывшего из Москвы.
Второй пациент - мужчина 1995 года, прибывший рейсом из Сеула в Алматы вчера.
- Все пассажиры, которые прилетели из Сеула, кроме транзитных, проходят диагностические мероприятия, -сообщил Биртанов.
Всего в Казахстане сейчас подтверждено 8 случаев заражения вирусом Covid-19.
Все новости по теме можно прочитать по ссылке.