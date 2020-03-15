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  15 марта 2020
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Франция объявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране

CentralAsia (UZ) -  Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. Об этом сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передают местные СМИ.

Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.

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