Вместе с зараженным коронавирусом в Ташкент из Парижа прибыло 48 человек

CentralAsia (UZ) - Первым пациентом с диагнозом коронавирус в Узбекистане является женщина из Ташкента. Источник издания Дарё.уз, сообщил, что женщина была во Франции более недели, а затем вернулась домой.

Источник не уточнил, когда именно женщина прибыла в Узбекистан. По данным портала Flightradar24, в котором отображаются все полёты в режиме реального времени, самолёты «Узбекистон хаво йуллари» совершили два последних рейса из Парижа в Ташкент 10 и 13 марта.

14 марта Узбекистан прекратил полеты во Францию, Испанию и Великобританию.

По данным издания, вместе с женщиной, у которой диагностирован коронавирус, летели в самолёте 48 пассажиров и члены экипажа. «Все они изолированы», - отметил источник издания.