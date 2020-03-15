Вместе с зараженным коронавирусом в Ташкент из Парижа прибыло 48 человек
- Узбекистан, общество
- 14:38, 15 марта 2020
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- Обновлено: 14:46, 15 марта 2020
|Продолжение: В Узбекистане ведется поиск лиц, прибывших с зараженным одним авиарейсом
|Предыстория: В Узбекистане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
CentralAsia (UZ) - Первым пациентом с диагнозом коронавирус в Узбекистане является женщина из Ташкента. Источник издания Дарё.уз, сообщил, что женщина была во Франции более недели, а затем вернулась домой.
Источник не уточнил, когда именно женщина прибыла в Узбекистан. По данным портала Flightradar24, в котором отображаются все полёты в режиме реального времени, самолёты «Узбекистон хаво йуллари» совершили два последних рейса из Парижа в Ташкент 10 и 13 марта.
14 марта Узбекистан прекратил полеты во Францию, Испанию и Великобританию.
По данным издания, вместе с женщиной, у которой диагностирован коронавирус, летели в самолёте 48 пассажиров и члены экипажа. «Все они изолированы», - отметил источник издания.