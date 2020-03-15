Под Ташкентом мужчина собирал на помойках использованные маски (видео)
- Узбекистан, общество
- 14:59, 15 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Под Ташкентом мужчина возле больниц и на помойках собирает использованные маски, сообщил Телеграм-канал "Реальные новости Узбекистана".
Издание не уточняет, какие меры были приняты в отношении мужчины и не попали ли использованные маски в повторное использование в аптеки.
Напомним сейчас в Узбекистане наблюдается дефицит масок, их стоимость возросла с 500 до 3000 сум ($0,3).
Как сообщалось ранее, в Узбекистане диагностирован первый заражённый коронавирусом, который прилетел в Ташкент из Франции.