Самолет монгольской авиакомпании МИАТ с эвакуированными из Инчхона приземлился в Буянт-Ухаа

CentralAsia (MNG) - Монголия эвакуировала своих граждан из Южной Кореи.

Чартерный рейс авиакомпании МИАТ, перевозивший 244 гражданина Монголии из Инчхона, нового эпицентра Азии распространения вируса 2019-nCoV, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 16:25 ч, 15 марта, в воскресенье. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровы. На борту самолета авиакомпании МИАТ находились 244 граждан Монголии, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Отмечается, что по прибытии все лица, находящиеся на борту самолета, прошли надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной выделенной зоне аэропорта.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками Национального исследовательского центра по инфекционным заболеваниям, которые участвовали в эвакуации, будут помещены в карантин в Национальном исследовательском центре по инфекционным заболеваниям. Все они будут находиться под наблюдением медиков в течение 14 дней.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в первую очередь будут возвращены пожилые, беременные и женщины с грудными и малолетними детьми, а также граждане, нуждающиеся в реабилитации и с ограниченными физическими возможностями.

Только в Южной Корее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 8162 человек, 75 больных скончались по состоянию 11 марта.

Завтра МИАТ планируетя еще один чартер в Токио. И потом в Москве и Берлине.