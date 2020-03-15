В Казахстане введено чрезвычайное положение

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

«В целях обеспечения безопасности населения Казахстана в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю:

1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан

2. Создать на период чрезвычайного положения Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом «О чрезвычайном положении», в составе согласно приложению к настоящему Указу.

3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

4) ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан и органов внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

6) установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел.

4. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, Государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте, Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство финансов, акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

5. Генеральному прокурору Казахстана обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

6. Правительству Казахстана:

1) выделить необходимые средства из резерва правительства для обеспечения режима чрезвычайного положения;

2) усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдения карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также меры ответственности указанных лиц;

3) совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего Указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Казахстана.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в указе.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 8 случаев заражения вирусом Covid-19.

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