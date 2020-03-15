Узбекистан предпринимает экстренные меры по борьбе с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - С 16 марта Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отведено три дня.

О принимаемых правительством мерах для борьбы с распространением коронавируса на брифинге 15 марта сообщил премьер-министр Абдулла Арипов, возглавляющий Специальную республиканскую комиссию по предупреждению завоза и распространения Covid-19, передает Газета.уз.

Дошкольные, средние и высшие образовательные (как государственные, так и частные) учреждения закрываются на карантин. Студентам, проживающим в регионах, будут предоставлены скидки в 50% на транспортные услуги.

Все массовые мероприятия отменяются, в том числе спортивные, культурные и другие. Празднование Навруза и связанных с ним массовых мероприятий отменено.

Во всех государственных органах и негосударственных организациях должны быть прекращены собрания. Их рекомендовано перевести в дистанционный режим.

Правительство дало рекомендации религиозным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий.

Производство лицевых масок будет увеличено в 10 раз для борьбы их с дефицитом в аптеках. Экспорт масок с понедельника приостанавливается. Частные предприниматели, которые искусственно будут завышать цены на лекарства и медицинские изделия, предупреждены об ответственности.

Для узбекистанцев за рубежом могут быть организованы чартерные авиарейсы. Решившие вернуться на родину будут помещаться на двухнедельный карантин.

На конечных остановках общественного транспорта и железнодорожных депо каждые четыре часа должна проводиться дезинфекция.

Абдулла Арипов не назвал принимаемые властями меры чрезвычайной ситуацией. Он призвал население не поддаваться панике, подчеркнув, что аналогичные меры принимаются сегодня во всех странах мира.

Студенты медвузов, отправленные в регионы для проведения профилактических бесед с населением, могут по желанию вернуться.

Рассматривается вопрос привлечения их на работу в единую горячую линию, которая начнет работу с 16 марта по номеру 1003. Телефон Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия: 71−276−49−66.

Гражданам рекомендовано при признаках вируса не выходить из дома, а звонить по телефону, чтобы специалисты могли приехать и провести обследование.