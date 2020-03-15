Казахстан ограничил въезд в страну для иностранных граждан

CentralAsia (KZ) - Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров разъяснил, что казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут заехать в страну во время режима ЧП.

- Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном коснутся граждан иностранных государств, - пояснил официальный представитель.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима ЧП на территории Казахстана до 15 апреля и постановил:

- установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел.

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