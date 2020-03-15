[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан ограничил въезд в страну для иностранных граждан

CentralAsia (KZ) -  Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров разъяснил, что казахстанцы, находящиеся за рубежом, могут заехать в страну во время режима ЧП.

- Ограничение - это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном коснутся граждан иностранных государств, - пояснил официальный представитель.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима ЧП на территории Казахстана до 15 апреля и постановил:

- установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел.

Все новости по теме можно прочитать здесь.

Новости по теме:

print
  • Путин подписал закон об изменении Конституции России
  • МИД Таджикистана сообщает, что ежегодный доклад Госдеп США про РТ имеет политизированный характер
  • Самолет монгольской авиакомпании МИАТ с эвакуированными из Инчхона приземлился в Буянт-Ухаа



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com