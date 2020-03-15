В Узбекистане общественный транспорт будут дезинфицировать каждые 4 часа
- Узбекистан, общество
- 17:12, 15 марта 2020
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- Обновлено: 17:28, 15 марта 2020
CentralAsia (UZ) - В целях борьбы с коронавирусом обязательную дезинфекцию салонов общественного транспорта в Узбекистане будут проводить чаще. Об этом на специальном брифинге 15 марта заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов, сообщили местные СМИ.
Для профилактики распространения инфекционных заболеваний, сохранения чистоты и порядка в общественных местах автобусы будут проходить специальную санитарную обработку каждые четыре часа. До этого дезинфекцию проводили два раза в день.
Также подобную очистку будут проходить все конечные автостанции столицы и ж/д вокзалы.
Напомним, как сообщалось ранее, в Узбекистане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, который диагностировали у прилетевшей из Франции пассажирки.