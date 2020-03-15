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  15 марта 2020
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В Алматы зараженная коронавирусом привлечена к уголовной ответственности за отказ выдать имена тех, с кем она контактировала

CentralAsia (KZ) -  В Алматы одна из заболевших короновирусом — гр. Б. препятствует работе санитарных служб, отказываясь предоставлять данные граждан, контактировавших с ней уже после ее заболевания, сообщает департамент полиции города.

Женщина привлечена к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 304 УК РК.

Полиция города Алматы, в свете сложившейся ситуации, призывает граждан оказывать максимальное содействие городским службам по выявлению и профилактике короновирусной инфекции и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом.

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