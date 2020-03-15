Генпрокуратура Узбекистана напомнила об уголовном наказании за сокрытие информации о контакте с больными

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана предупредила об ответственности за нарушение карантинных мероприятий.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за нарушение карантинных и ограничительных мер и за посещение очагов заболевания, а также за сокрытие информации о контакте с больными.

Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть за совершение преступления, предусмотренного статьёй 257-1 назначается штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Также нарушение правил борьбы с эпидемиями Кодекса об административной ответственности, то есть совершение правонарушений, указанных в статье 54, влечет наложение штрафа на граждан от трех до пяти, а на должностных лиц — от десяти до пятнадцати базовых расчетных величин.

Напомним, что в Узбекистане выявлен один больной коронавирусом. Это пассажир, прилетевший в Узбекистан рейсом из Франции.