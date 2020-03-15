В Узбекистане изолированы 150 человек, контактировавших с зараженной коронавирусом

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сегодня сообщили о первом случае заражения коронавирусом. Заболевшей оказалась женщина, которая прибыла из Парижа в Ташкент 11 марта. Об этом на пресс-конференции в Кабинете Министров сообщил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

«Ее проверили тепловизором, но на тот момент у нее не было температуры. Она высококвалифицированный врач, специалист в сфере медицины, и при проявлении симптомов после полуночи она обратилась в Институт вирусологии. Ближе к утру — результаты выходят в течение нескольких часов — вышло подтверждение о наличии этого заболевания», — цитирует его слова gazeta.uz.

На данный момент изолировано около 150 человек, контактировавших с женщиной. Это 10 членов ее семьи, а также коллеги по работе и другие контактировавшие с ней люди.

«Это не означает, что они все заражены. Но мы должны проверить каждого из них. К этому вопросу нельзя подходить поверхностно», — отметил глава правительства.

Вместе с женщиной на борту находились 48 пассажиров, половина из них — иностранные граждане, летевшие транзитом в третьи страны через Узбекистан.