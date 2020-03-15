Глава Налогового комитета попросил узбекистанцев не создавать паники вокруг продуктов питания

CentralAsia (UZ) - Глава Государственного Налогового комитета Узбекистана Бекзод Мусаев по телеканалам обратился к населению страны и попросил граждан не создавать паники, скупая в большом количестве продукты питания.

По словам главы ГНК, резкого роста цен на продукты питания не будет допущено.

"Мы все необходимое производим сами. Проблем не возникнет. Самое важное не паниковать. Резкого роста цен не будет допущено", — заявил Мусаев.

Как отметил Мусаев, на каждом рынке будет действовать специально созданный штаб, который постоянно будет контролировать ситуацию.

"Ни один рынок, и ни одна торговая точка не будет закрыта", - отметил глава ГНК.





