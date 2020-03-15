Air Astana ограничивает полеты в/из Казахстана до завершения режима ЧП

CentralAsia (KZ) - Авиакомпания Air Astana получила информацию от правительства Казахастана об ограничении полетов по направлениям в/из страны.

Решение вступает в силу в 8 утра 16 марта и будет действовать до 7 утра 15 апреля. При этом все казахстанские граждане, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Казахстан во время вступления в силу этих ограничений, отмечает авиакомпания.

- В данный момент в центр бронирования и информации авиакомпании, который работает в режиме 24/7, поступает огромное количество звонков, поэтому мы приносим извинения, если вам не удастся сразу дозвониться. Авиакомпания свяжется со всеми пассажирами, чьи рейсы будут приостановлены.

Просим пассажиров, вылет которых планировался более чем через одну неделю, повременить с обращением, чтобы авиакомпания смогла вовремя осуществить перебронирование билетов тех, чей вылет должен был состояться в течение следующих 7 дней, - говорится в сообщении.

SCAT сообщает, что авиакомпания еще не получила официальных распоряжений о дальнейших действиях в отношении изменения расписания.

Авиакомпания FlyArystan предлагает своим пассажирам одно бесплатное перебронирование на вылеты до конца 24 октября 2020 года.

На данный момент в Казахстане зарегистрировано 9 случаев заражения коронавирусом.

Режим ЧП в Казахстане будет действовать с 16 марта по 15 апреля.