В Ашхабаде участников конференции ООН окурили гармалой и обмазали им нос оксолиновой мазью

CentralAsia (TM) - 14 марта в Ашхабаде прошла конференция, посвященная сотрудничеству Туркменистана с ООН.

На месте проведения конференции дежурили медицинские бригады. Все входящие в здание обрабатывали руки антисептиком на основе йода для местного применения с широким спектром действия, смазывали нос оксолиновой мазью. Выборочно измерялась температура.

Туркменское издание «Ориент» сообщает, что комнаты и конференц-залы отеля «Йылдыз», где проходила встреча, окуривались гармалой, которая, как утверждают журналисты, обладает лечебными свойствами и подавляет рост бактерий.