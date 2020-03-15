В Ашхабаде участников конференции ООН окурили гармалой и обмазали им нос оксолиновой мазью
- Туркменистан, общество
- 23:08, 15 марта 2020
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- Обновлено: 23:09, 15 марта 2020
CentralAsia (TM) - 14 марта в Ашхабаде прошла конференция, посвященная сотрудничеству Туркменистана с ООН.
На месте проведения конференции дежурили медицинские бригады. Все входящие в здание обрабатывали руки антисептиком на основе йода для местного применения с широким спектром действия, смазывали нос оксолиновой мазью. Выборочно измерялась температура.
Туркменское издание «Ориент» сообщает, что комнаты и конференц-залы отеля «Йылдыз», где проходила встреча, окуривались гармалой, которая, как утверждают журналисты, обладает лечебными свойствами и подавляет рост бактерий.