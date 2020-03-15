Проявлять осторожность, а не паниковать — призвал глава ООН в связи с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Когда-нибудь пандемия COVID-19 достигнет пика и пойдет на спад, но пока мы должны остановить ее распространение и защитить людей. Таков посыл Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-ра Тедроса Гебрейесуса. Они предупредили, что для победы над вирусом потребуются беспрецедентные коллективные усилия, передает служба новостей ООН.

- Мы должны проявлять осторожность, а не паниковать. Стигме мы должны противопоставить научные данные, а страху – факты, - призвал Антониу Гутерриш.

По словам Генерального секретаря ООН, мы столкнулись с угрозой, беспрецедентной для нашего поколения. Неудивительно, что люди обеспокоены и растеряны.

- Особенно страдают те, кто и так находился в уязвимом положении – это пожилые люди и те, кто уже болен, те, кто не может получить необходимую медицинскую помощь, и те, кто живет в бедности или на задворках общества, - подчеркнул Гутерриш.

- Наш призыв к государствам все тот же: необходим всесторонний подход. Мало только тестировать людей. Мало только отслеживать их контакты. Мало только устанавливать карантин. Мало только ограничивать скопления людей. Нужно делать все это одновременно, - подчеркнул д-р Тедрос. – Опыт Китая, Республики Корея, Сингапура и других ясно демонстрирует, что масштабное и оперативное тестирование, выявление круга общения заболевших вкупе с мерами, не допускающими тесного взаимодействия людей, и мобилизацией населения - вот что нужно для того, чтобы предотвратить заражение и спасти жизни.

Д-р Тедрос сообщил, что вместе с Фондом ООН и Швейцарским благотворительным фондом в ВОЗ создан Фонд солидарности, который будет пополняться за счет добровольных взносов, а полученные средства пойдут на борьбу с COVID-19, включая покупку защитных материалов, диагностических тестов, координацию действий и исследования.