[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.

Общее число жертв коронавируса достигло 1809.

За сутки зарегистрировали еще 2853 случая заболевания, общее число зараженных коронавирусом в стране - более 20,6 тыс. человек.

Выздоровевших пациентов - 2335, приводит данные Боррели.

Власти страны закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Ограничено и перемещение между городами.

print
  • В Узбекистане закрывают детские сады, школы и вузы из-за коронавируса
  • Монголия направила первый чартер в Южную Корею для эвакуации своих граждан
  • Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом. Ограничено движение по стране



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com