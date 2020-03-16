В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает ANSA.

Общее число жертв коронавируса достигло 1809.

За сутки зарегистрировали еще 2853 случая заболевания, общее число зараженных коронавирусом в стране - более 20,6 тыс. человек.

Выздоровевших пациентов - 2335, приводит данные Боррели.

Власти страны закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Ограничено и перемещение между городами.