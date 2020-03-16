МИД Казахстана разъяснил, на кого распространяются ограничительные меры на въезд и выезд из страны

CentralAsia (KZ) - В МИД Казахстана разъяснили, на кого распространяются ограничительные меры на въезд и выезд из страны.

В связи с введением с 8 утра 16 марта чрезвычайного положения в Казахстане, в период его действия (до 15 апреля) будут приняты следующие меры:

1. В период действия чрезвычайного положения будет введено ограничение на въезд - выезд через Государственную границу граждан Республики Казахстан и иностранцев, за исключением:

граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 ч. 16 марта 2020 года);

иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан;

иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).

2. Принято решение приостановить пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон.

Трансграничные сооружения - пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой Стороны.

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