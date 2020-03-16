В Японию из Улан-Батора спецрейсом отправился самолет компании МИАТ для эвакуации своих граждан

CentralAsia (MNG) - Самолет авиакомпании МИАТ вылетел в понедельник, в 09:05, для эвакуации своих граждан из Токио. Он приземлится в международном аэропорту Нарита.

Как отмечается, рейс выполняется по инициативе Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и на выполнение решения правительства.

Это третий борт, который осуществляет эвакуацию монгольских граждан, которые не могут вернуться домой из-за карантина. Вчера вечером первый чартерный рейс авиакомпании МИАТ, перевозивший 244 гражданина Монголии из Инчхона, нового эпицентра Азии распространения вируса 2019-nCoV, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа в 16:25 ч, 15 марта.