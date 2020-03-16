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  16 марта 2020
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Монголия вторым спецрейсом эвакуировала из России и Германии своих граждан

CentralAsia (MNG) -  Сегодня утром второй спецрейс авиакомпании МИАТ перевез 231 своих граждан по маршруту Берлин — Москва — Улан-Батор.

Монголия планирует возвратить всех своих граждан на родину в той мере, насколько это позволяет текущая ситуация.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в первую очередь будут возвращены пожилые, беременные и женщины с грудными и малолетними детьми, а также граждане, нуждающиеся в реабилитации и с ограниченными физическими возможностями.

Сегодня утром вылетел третий борт авиакомпании МИАТ в международном аэропорту Нарита, Япония. На борту самолета находятся сотрудники Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения работникам транспортной отрасли.

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