В США рекомендовали на 2 месяца отменить все мероприятия с участием более 50 человек

CentralAsia (CA) - Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия на 2 месяца с участием 50 человек и более, говорится в пресс-релизе центра.

- СDC в соответствии со своим руководством по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых сборищ, рекомендует организаторам (как групповым, так и индивидуальным) отменить или перенести все встречи более 50 людей на ближайшие восемь недель, - говорится в сообщении.

Эксперты CDC отмечают, что массовые мероприятия могут способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах из-за путешественников, которые их посещают. В качестве примеров приводятся конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы.

Медики предложили по возможности менять формат мероприятий на виртуальный, а если они и проводятся, то придерживаться норм профилактики. В CDC отметили, что предложение не распространяется на на повседневную работу школ, вузов или предприятий.

13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

В США зафиксировано 3244 случая заражения коронавирусом и 61 летальных исходов.