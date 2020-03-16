[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В США рекомендовали на 2 месяца отменить все мероприятия с участием более 50 человек

CentralAsia (CA) -  Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) призвал организаторов отменить или перенести все массовые мероприятия на 2 месяца с участием 50 человек и более, говорится в пресс-релизе центра.

- СDC в соответствии со своим руководством по вопросам проведения крупных мероприятий и массовых сборищ, рекомендует организаторам (как групповым, так и индивидуальным) отменить или перенести все встречи более 50 людей на ближайшие восемь недель, - говорится в сообщении.

Эксперты CDC отмечают, что массовые мероприятия могут способствовать распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах из-за путешественников, которые их посещают. В качестве примеров приводятся конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы.

Медики предложили по возможности менять формат мероприятий на виртуальный, а если они и проводятся, то придерживаться норм профилактики. В CDC отметили, что предложение не распространяется на на повседневную работу школ, вузов или предприятий.

13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса.

В США зафиксировано 3244 случая заражения коронавирусом и 61 летальных исходов.

Новости по теме:

print
  • В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
  • Коронавирус может передаваться через наличные деньги, - Роспотребнадзор
  • В Узбекистане изолированы 150 человек, контактировавших с зараженной коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com