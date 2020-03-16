Министерство торговли и интеграции Казахстана дало рекомендации о работе крупных ТЦ и непродовольственных рынков

CentralAsia (KZ) - Министерство торговли и интеграции Казахстана дало рекомендации о работе крупных ТЦ, супермаркетов, продуктовых магазинов и непродовольственных рынков.

В целях исполнения Указа президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан Министерство торговли и интеграции рекомендует:

1. Установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности;

на территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки;

продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер;

продажу хлебо-булочных и кондитерских изделий осуществлять только в упакованном виде.

2. Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.