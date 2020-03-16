[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министерство торговли и интеграции Казахстана дало рекомендации о работе крупных ТЦ и непродовольственных рынков

CentralAsia (KZ) -  Министерство торговли и интеграции Казахстана дало рекомендации о работе крупных ТЦ, супермаркетов, продуктовых магазинов и непродовольственных рынков.

В целях исполнения Указа президента о введении чрезвычайного положения в Казахстане из-за пандемии коронавируса COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан Министерство торговли и интеграции рекомендует:

1. Установить ограничения функционирования крупных объектов торговли с 10 часов до 18 часов с усилением мер санитарной безопасности;

на территории торговых объектов должны быть закрыты кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные площадки;

продуктовые магазины, продуктовые супермаркеты и продуктовые рынки должны функционировать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер;

продажу хлебо-булочных и кондитерских изделий осуществлять только в упакованном виде.

2. Установить ограничение работы непродовольственных рынков с 11 до 17 часов с усилением санитарных и дезинфекционных мер.

Новости по теме:

print
  • Монголия вторым спецрейсом эвакуировала из России и Германии своих граждан
  • В Ашхабаде участников конференции ООН окурили гармалой и обмазали им нос оксолиновой мазью
  • Роста цен не будет, всем хватит, - глава Налогового комитета Узбекистана попросил граждан не создавать паники вокруг продуктов питания



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com