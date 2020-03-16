В Монголии в феврале родились 128 близнецов, 2843 мальчика и 2818 девочек

CentralAsia (MNG) - В Монголии в первые два месяца 2020 года число родившихся матерей достигло 11,9 тыс., увеличившись на 138 (1,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число матерей, которые родили ребенка и обеспечивали дородовое наблюдение (ДН) еще шесть раз, достигло 8,9 тыс. (75,0%), увеличившись на 178 (2,0%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

За отчетный период было зарегистрировано 45 (0,4%) домашних родов, что на 2 (4,3%) меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно «Электронной регистрации рождений» Министерства здравоохранения, в феврале 2020 года 5597 матерей родили ребенка, а 5661 ребенок получил регистрационные номера.

Из общего числа новорожденных 2843 были мальчиками, 2818 были девочками, и было 128 близнецов. Средний вес новорожденных составлял 3390 грамм, а средний рост новорожденных составлял 50,7 см.

По возрастным группам 4,0 процента родивших матерей были моложе 20 лет, 92,4 процента - 20–39 лет, а 3,6 процента - старше 40 лет.

Кроме того, 1,4 процента матерей, родивших ребенка, не имели образования, 4,2 процента имели начальное образование, 12,7 процента имели среднее образование ниже, 33,4 процента имели среднее образование, 6,4 процента имели техническое и профессиональное образование, 40,7 процента имели диплом и степень бакалавра и 1,2 процента имели степень магистра или высшее образование.