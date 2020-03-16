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  16 марта 2020
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В США снизили ключевую ставку почти до нуля

CentralAsia (CA) -  Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта, чтобы смягчить ущерб экономике от коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

Ставка сохранится в этих пределах, пока ФРС "не будет уверена, что экономика выдержала недавние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей занятости и ценовой стабильности".

Данные меры позволят увеличить облигационные запасы центробанка США на $700 млрд.

ФРС также поменяла условия кредитов, которые она выдает банкам напрямую через так называемое «дисконтное окно». ФРС также увеличила срок по таким займам с одного дня до 90 дней.

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