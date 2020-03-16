В Москве проходят рейды против нелегальных мигрантов в офисах денежных переводов

CentralAsia (UZ) - Прокуратура города Москвы объявила, что при сотрудничестве со службой Росфинмониторинг приступила к выявлению нелегальных мигрантов через системы быстрых денежных переводов за рубеж.

В интервью агентству ТАСС прокурор Москвы Денис Попов сказал, что места концентрации нелегальных мигрантов были выявлены при помощи офисов и фирм, занимающихся отправкой денежных переводов за рубеж.

– Росфинмониторинг предоставил данные о системе быстрых денежных переводов за рубеж. Сведения о работающих офисах переводов денежных средств мы наложили на карту города и определили места их концентрации, которые во многом совпали с расположенными рядом строительными и промышленными объектами. Так, самые частые переводы денежных средств в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан оказались на юго-востоке столицы в Печатниках и Люблино, – сообщил Денис Попов.

По его словам, «охота на мигрантов», «зачистки» и «рейды», проводимые сотрудниками правоохранительных органов, осуществляются при помощи этой новой методики.

Как отметил прокурор, «в перспективе такое взаимодействие с Росфинмониторингом позволит устанавливать недобросовестных предпринимателей, использующих труд нелегальных мигрантов, сокращать серый сектор и выводить деньги из теневого оборота».

При этом в интервью агентству Попов не забыл отметить, что «каждое седьмое убийство, каждый третий разбой и каждое второе изнасилование совершается мигрантами». В борьбе против нелегальной миграции, по словам прокурора Москвы, приходит на помощь введенная в 2018 году программа «Московская безопасность».

– Она дает возможность сотрудникам гостиниц, хостелов, общежитий дистанционно регистрировать приезжающих в город иностранцев. Только за первое полугодие прошедшего года ключи доступа к этому ресурсу выданы почти 1,5 тыс. представителей гостиничного бизнеса. Дистанционно, без необходимости посещать отделения полиции, на учет были поставлены 3,6 млн иностранных приезжих. Самый массовый случай выявлен в районе Люблино, где в нежилых помещениях на улице 40-летия Октября на 400 спальных мест в течение трех месяцев было зарегистрировано свыше 80 тыс. человек, – сказал Денис Попов.

Он также добавил, что в настоящее время применяются новые виды современных технологий в борьбе с так называемыми «резиновыми гостиницами» в Москве.

По данным Центрального банка России, в начале 2020 года только в одной Москве количество мигрантов, получивших миграционные карты, превысило 1 млн человек. Их общее количество составило 4,5 миллиона человек, из них только 644 тысячи работают на основе патента.

Аудиторско-консалтинговая группа FinExpertiza сообщила, что за последние семь лет объем денежных переводов мигрантов из России на родину заметно снизился. Мигранты из Центральной Азии с 2009-го по 2018 годы вывели из России через платежные системы за рубеж 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей). В этот период абсолютным лидером по количеству выведенных за рубеж средств оказался Узбекистан – на страну пришлось 30 процентов отправлений.