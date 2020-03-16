Коронавирус может передаваться через наличные деньги, - Роспотребнадзор

- Узбекистан, общество
- 9:28, 16 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.
ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.
Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.
Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.
Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6e5b179a794715c1bd7bf1
ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.