Коронавирус может передаваться через наличные деньги, - Роспотребнадзор

CentralAsia (UZ) - Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.

ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых – до 9 дней. Банкноты, которые выдаются кредитным организациям, выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Таким образом, кредитные организации получают «чистые» банкноты. Но не все банкноты сразу попадают в банки.

Оплачивая покупки картой, также надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. Наиболее безопасны бесконтактные платежи.

ВОЗ не призывает прекратить использование наличных денег, но предостерегает, что они могут быть каналом передачи вирусов. На бумаге коронавирус может жить от трех до четырех дней, уточнили в организации



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ВОЗ настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах.