Из Ташкента поездами и автобусами вывезут студентов вузов

CentralAsia (UZ) - По поручению правительства Узбекистана от 16 марта текущего года все учебные заведения, в том числе колледжи, лицеи и высшие учебные заведения, получили досрочные каникулы, занятия приостановлены. Учитывая это, Министерство транспорта принимает все необходимые меры для обеспечения своевременной перевозки студентов до постоянного места жительства.

Как сообщила пресс-служба Минтранса, 1800 пассажиров перевозились ежедневно по 35 рейсов до 17 междугородних автобусных маршрутов, и 15 марта «Узавтотранс Сервис» запустил еще 35 рейсов из-за быстрого роста пассажиропотока. В общей сложности 70 рейсов обслуживают около 4000 пассажиров.

Ташкентский автовокзал работает круглосуточно в целях создания дополнительных удобств для пассажиров, путешествующих в регионы страны. Мы хотели бы сообщить вам, что дополнительные автобусы будут введены с автовокзала «Ташкент» в зависимости от потока пассажиров.