Заболевшая коронавирусом жительница Ташкента отдыхала на островах Гваделупы – СМИ

CentralAsia (UZ) - 24 гражданина Узбекистана, летевшие одним рейсом с жительницей Ташкента, у которой обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, взяты на карантин. 10 членов семьи зараженной коронавирусом женщины госпитализированы в клинику НИИ Вирусологии.

Еще 230 человек, проживающие в одном многоэтажном доме с зараженной женщиной, находится под медицинским наблюдением.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана обнародовало дополнительную информацию о первой пациентке, заразившейся новым типом коронавируса COVID-19.

По данным пресс-службы Агентства, пациентка с 28 февраля по 11 марта 2020 года находилась в туристической поездке во Франции.

Сообщается, что заболевшая 11 марта в 6 часов утра прилетела из Парижа в Ташкент рейсом №252.

В Международном аэропорту Ташкента женщину проверили на наличие коронавируса, но признаков инфекционных заболеваний не обнаружили. После чего женщина была взята под 14-дневное медицинское наблюдение по месту жительства.

Однако 13 марта пациентка почувствовала недомогание – с высокой температурой, першением в горле и кашлем она была госпитализирована в больницу. 15 марта у нее подтвердился коронавирус.

Согласно официальной информации, вместе с женщиной на борту находились 48 пассажиров, половина из них – иностранные граждане, летевшие транзитом в третьи страны через Узбекистан.

Оставшиеся в Узбекистане 24 пассажира были помещены на 14-дневный карантин в специально отведенных для этого учреждениях.

Между тем, составлен список 69 человек – сотрудников аэропорта, пограничных войск и таможни, которые 11 марта находились на работе. Все они были взяты под 14-дневное медицинское наблюдение в специальных учреждениях.

Все 10 членов семьи заразившейся коронавирусом жительницы Ташкента госпитализированы в клинику Научно-исследовательского института вирусологии для проверки на наличие коронавирусной инфекции.

В многоэтажном доме и квартире, где проживает пациентка, была проведена дезинфекция.

230 человек, проживающие в одном многоэтажном доме с зараженной женщиной, взяты под медицинское наблюдение.

Как передает centralasian.org, достоверный источник, приближенный к Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия сообщил, что заразившаяся новым типом коронавируса пациентка является 48-летней предпринимательницей, проживающей в одной из многоэтажек на массиве Куйлюк.

По словам источника, «эта женщина владела достаточной информацией о новом типе коронавируса, так как является врачом-гинекологом и имеет свою частную клинику в Ташкенте».

Согласно еще одной информации источников, пациентка с 28 февраля по 10 марта этого года находилась во Франции и в промежутке этого времени отправилась в 8-дневное путешествие на острова Гваделупы.

Узбекистан стал второй из пяти стран Центральной Азии, в которой обнаружены случаи заражения коронавирусом. Ранее о первых случаях выявления COVID-19 заявил Казахстан. На сегодняшний день там подтвержден девятый случай коронавируса – у девочки 2008 года рождения, которая прилетела из Германии.

Правительство Узбекистана объявило о мерах для предотвращения распространения коронавируса.

В частности, приостановлено авиационное и автомобильное сообщение Узбекистана с другими странами. В ближайшее время ожидается прекращение сообщения по железной дороге. Ранее власти Узбекистана временно прекратили авиасообщение с Францией, Испанией, Великобританией, Ираном, Японией, Афганистаном, Италией и Южной Кореей.

С 16 марта прекращены занятия в школах, колледжах, университетах на три недели. Отменены публичные мероприятия.

Кроме того, с 14 марта запрещен въезд в Узбекистан для иностранных граждан. Ограничения не касаются обладателей дипломатических и служебных паспортов.

15 марта первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана Дильшод Саиджонов напомнил, что лица, распространяющие лживую и неправдоподобную информацию о ситуации с коронавирусом, могут получить до 5 лет тюремного заключения.