В Узбекистан для борьбы с коронавирусом могут прилететь два самолёта с врачами из Китая

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан могут прибыть квалифицированные врачи из Китая двумя чартерными рейсами, сообщило УзА.



Также с 16 марта будет организован call-центр по коронавирусу. Население может получать ответы от специалистов по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, по короткому номеру "1003".

Напомним, что в Узбекистане выявлено четверо инфицированных коронавирусом: это двое детей «нулевой» пациентки, прилетевшей из Франции, а также пассажир, прилетевший из Турции.

В стране отменили массовые мероприятия, закрыты всех учебные заведения.

Узбекистан временно прервал авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение со всеми странами, кроме чартерных рейсов, которые привезут граждан Узбекистана, находящихся за рубежом.