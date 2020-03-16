Нацбанк Казахстана сделал заявление о сохранении базовой ставки

CentralAsia (KZ) - Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п.

- В условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности по оценкам международных институтов и экспертов ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, отмечает Нацбанк.

С начала прошлой недели наблюдается значительная волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Динамика цены на нефть находится под влиянием событий, связанных с отсутствием договоренностей между участниками соглашения ОПЕК+ и разворачивающейся ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. С 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне 31-36,5 долл. США за баррель.

На утро 16 марта 2020 года котировки нефти составили 32,8 долл. США за баррель. Индексы на мировых фондовых рынках в результате негативных ожиданий среди инвесторов показали наибольшее снижение за последние 30 лет. ФРС США на прошлой неделе объявила о предоставлении краткосрочной ликвидности на 1,5 трлн. долл. США и вчера во внеочередном порядке снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25%, объявила о начале новой программы количественного смягчения на общую сумму 700 млрд. долл. США для поддержания экономики и снижения последствий возможной рецессии. Наблюдалось ослабление валют развивающихся стран и стран-экспортеров нефти.

В этих условиях для поддержания стабильности цен Национальным Банком в период с 10 по 13 марта 2020 года был принят ряд оперативных и упреждающих мер.

Повышение 10 марта 2020 года базовой ставки до 12% оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость тенговых активов.

Одновременно с этим расширение процентного коридора до 1,5 п.п. призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость тенгового заимствования для банков в Национальном Банке до 13,5%. Ставки на денежном рынке приблизились к верхней границе обновленного коридора процентных ставок и достигли 13,48%. Национальный Банк на ежедневной основе проводит операции по предоставлению ликвидности банкам без ограничения в объемах.