В Узбекистане из-за коронавируса учащиеся будут заниматься дома самостоятельно

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 16 марта объявлены каникулы для учащихся общеобразовательных школ.

Как сообщило Министерство народного образования, учащиеся во время каникул будут учиться дома самостоятельно с помощью учебников.

Во время каникул учащимся рекомендовали самостоятельно решать примеры и задачи по основным предметам как математика, физика, химия, самостоятельно учить слова по иностранным языкам, дополнительно читать художественную литературу.

Классным руководителям и учителям-предметникам поручено во время дополнительных каникул общаться с учащимися и их родителями по телефону или с помощью мессенджеров, предоставляя им дополнительные рекомендации.

При наблюдении за учащимися во время каникул им рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и соблюдать санитарно-гигиенические правила, часто мыть руки с мылом и, по возможности, избегать места скопления людей.