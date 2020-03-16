В Узбекистане из-за коронавируса учащиеся будут заниматься дома самостоятельно

- Узбекистан, общество
- 10:11, 16 марта 2020
- Просмотров: 113
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 16 марта объявлены каникулы для учащихся общеобразовательных школ.
Как сообщило Министерство народного образования, учащиеся во время каникул будут учиться дома самостоятельно с помощью учебников.
Во время каникул учащимся рекомендовали самостоятельно решать примеры и задачи по основным предметам как математика, физика, химия, самостоятельно учить слова по иностранным языкам, дополнительно читать художественную литературу.
Классным руководителям и учителям-предметникам поручено во время дополнительных каникул общаться с учащимися и их родителями по телефону или с помощью мессенджеров, предоставляя им дополнительные рекомендации.
При наблюдении за учащимися во время каникул им рекомендуется придерживаться здорового образа жизни и соблюдать санитарно-гигиенические правила, часто мыть руки с мылом и, по возможности, избегать места скопления людей.