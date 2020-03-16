В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии и ее отличие от «испанки»

CentralAsia (CA) - Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РБК пояснила, почему в Италии оказался самый высокий процент смертности от вируса COVID-19 и чем он отличается от испанского гриппа.

Она предположила, что высокий уровень смертности в Италии связано с тем, что эпидемию не удалось своевременно распознать.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Инфицированные граждане, не подозревая о заражении, продолжали вести привычный образ жизни. Чем старше население, тем больше смертность, — рассказала она.

У несовершеннолетних, как правило, болезнь протекает в легкой форме, в то время как представители возрастной группы 80+ переносят ее тяжелее, а смертность достигает 14%, отметила Вуйнович.

По ее словам, смертность сейчас около 3%, но точную цифру мы узнаем, когда эпидемия закончится.

Вуйнович также рассказала в чем нынешняя эпидемия отличается от, например, «испанки» 1920-х годов.

— Образно говоря, тогда проблема была в том, что на нас напала собака, а сейчас напала кошка — разное семейство вирусов, разный генетический потенциал и механизм действия, хотя в обоих случаях инфекции были респираторные. Отличие двух ситуаций в том, что тогда не было антивирусных препаратов, мир был открыт, мер реагирования почти не было, поэтому и данных о смертности от испанки точных нет. Поэтому и в вопросе смертности сравнивать нельзя, - отметила представитель ВОЗ.

Смертность сейчас около 3%, но точную цифру мы узнаем, когда эпидемия закончится



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https://www.rbc.ru/politics/15/03/2020/5e6bad439a7947c1badffc3c?from=newsfeed