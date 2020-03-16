К 16 марту число зараженных коронавирусом в мире превысило 169 тыс. в 158 странах

CentralAsia (CA) - В мире всего зарегистрировано 169 374 случаев заражения коронавирусом в 158 странах, в том числе:

- в КНР – 80 884 (за сутки - 20 сл.) случаев (ежедневный прирост – 0,02%), из них - 3 199 с летальным исходом (показатель летальности – 3,9%).

Выписано с выздоровлением 66 911 человек (82,7%). Остается в стационарах 10 734 больных;

- в других странах мира – 88 514 (включая круизный лайнер) случаев, (ежедневный прирост составил – 17,0 %), из них – 3 302 летальных, показатель летальности – 3,7 %, передает Минздрав Казахстана.

- в Италии – 24747 случаев (за сутки - 3590 сл., прирост – 16,9%), умерло – 1809 (за сутки – 368, прирост – 25,5%);

- в Иране – 13938 случаев (за сутки – 1209 сл., прирост – 9,5%), умерло – 724 (за сутки – 113, прирост – 18,5%);

- в Южной Корее - 8162 случаев (за сутки - 76 сл., прирост – 0,9%), умерло – 75 (за сутки – 3, прирост – 4,1%).

- в Испании – 7845 случаев (за сутки – 1454 сл., прирост – 22,7%), умерло – 292 (за сутки – 97, прирост – 49,7%);

- в Германии – 5813 случаев (за сутки – 1214 сл., прирост – 26,4%), умерло – 11 (за сутки – 2, прирост – 22,2%).

- во Франции – 5423 случай (за сутки – 954 сл., прирост – 21,3%), умерло – 127 (за сутки – 36, прирост – 39,51%);

- в Швейцарии – 2217 случай (за сутки – 842 сл., прирост – 61,2%), умерло – 14 (за сутки – 1, прирост – 7,6%);

- в Нидерландах – 1135 случаев (за сутки – 176 сл., прирост – 18,3%), умерло – 20 (за сутки – 8, прирост – 66,6%);

- в Великобритании – 1391 случаев (за сутки – 251 сл., прирост – 22,0%), умерло – 35 (за сутки – 14, прирост – 66,6%).