Демпартия Монголии представит законопроект о кредите на сумму до $37 тыс с процентной ставкой 3%

CentralAsia (MNG) - В Монголии состоялось заседание Демократической партии (ДП), в ходе которого была обсуждена текущая ситуация с коронавирусом.

«Правление Демпартии обсудило вопросы, связанные с коронавирусом. В минувшую субботу Комитет национальной политики ДП впервые провел электронную онлайн-конференцию. Комитет по политическим вопросам ДП дал указание фракции Демократической партии в парламенте. Соответственно, Совет ДП подготовил и готов представить законопроект, касающийся о преодолении экономических трудностей. Из-за вспышки коронавирусной инфекции риски очень высоки не только для Монголии, но и мировой экономики. Поэтому мы готовы представить законопроект о кредите на сумму до 100 млн.тугриков (примерно $37 тыс) с процентной ставкой 3% для МСП», - заявил журналистам председатель Совета Демпартии в парламенте Д.Эрдэнэбат.

«Основная идея законопроекта заключается в защите рабочего места. Законопроект о замене кредитов предприятия, которые заимствованы коммерческими банками по ставке 17–19 процентов годовых, напрямую под кредит с процентной ставкой три процента», -сказала депутат ВГХ, член Демпартии З.Нарантуяа.