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  16 марта 2020
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Глава узбекской диаспоры предрекает России социальный взрыв из-за закрытия границ Узбекистаном

CentralAsia (UZ) -  Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России. Об этом заявил президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов, передает Лента.ру, ссылаясь на радиостанцию «Говорит Москва».

По его словам, если многочисленные трудовые мигранты утратят возможность вернуться на родину, а также лишатся заработка в России, ситуация в стране может накалиться. «Они же не имеют миллиарды в запасе, и если это затянется и они не смогут выехать месяц-два, потом это может перейти в социальный взрыв, если они не смогут зарабатывать деньги, а запасы скушают. Это опаснее», — сказал Баратов.

Президент узбекской диаспоры добавил, что всего Россия может потерять до двух миллионов трудовых мигрантов, что скажется на состоянии экономики. «Не только Узбекистан, но и Россия большие убытки понесёт. Ведь трудовые мигранты не только, зарабатывая деньги, посылают их на родину, они большую часть денег, где-то половину или треть, оставляют здесь, в России», — добавил он.

Ранее 15 марта сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Узбекистане. В Минздраве республики сообщили, что COVID-19 установлен у гражданки Узбекистана, которая вернулась из Франции. После этого премьер-министр республики Абдулла Арипов сообщил об остановке транспортного сообщения с другими странами.

На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом. Три из них - в семье "нулевой пациентки", прилетевшей в Ташкент из Парижа.

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