В казахстанских обменниках доллар повысился до 450 тенге
CentralAsia (KZ) - В Казахстане с утра 16 марта повышается курс доллара в обменниках.
По данным kurs.kz, в обменниках Алматы доллар продают за 440 тенге.
В Нур-Султане курс доллара в обменниках составил 450 тенге.
Утром Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п.
- В условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности по оценкам международных институтов и экспертов ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, отмечает Нацбанк.