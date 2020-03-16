В казахстанских обменниках доллар повысился до 450 тенге

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с утра 16 марта повышается курс доллара в обменниках.

По данным kurs.kz, в обменниках Алматы доллар продают за 440 тенге.

В Нур-Султане курс доллара в обменниках составил 450 тенге.

Утром Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п.