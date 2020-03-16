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  16 марта 2020
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В казахстанских обменниках доллар повысился до 450 тенге

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане с утра 16 марта повышается курс доллара в обменниках.

По данным kurs.kz, в обменниках Алматы доллар продают за 440 тенге.

В Нур-Султане курс доллара в обменниках составил 450 тенге.

Утром Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п.

- В условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности по оценкам международных институтов и экспертов ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года, отмечает Нацбанк.
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