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  16 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 6 человек

CentralAsia (KZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана сообщает об еще двух зараженных коронавирусом. Ранее результаты анализа показали, что у сына и дочери одной из пациенток также имеется вирус Covid-19. Сегодня вирус выявили у супруга и внука одной из зараженных.

Вчера в Узбекистане был зафиксирован первый случай заражения вирусом Covid-19.

На данный момент в Узбекистане подтверждено 6 случаев заражения вирусом.

Список людей, которые были в контакте с пациентами, составлен, за ними установлено медицинское наблюдение.

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