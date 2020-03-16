Монголия запретила въезд в страну всем иностранцам

CentralAsia (MNG) - Монголия сообщила о запрете въезда иностранных граждан в свою страну. Сегодня оперативный штаб, созданный по указу председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, провел очередной брифинг для журналистов.

- Вы знаете ситуацию Монголии в эти дни и нам становится все сложнее принимать самолеты с иностранными гражданами. Было решено запретить въезд для иностранных граждан. Скорее всего, граница будет открыта для дальнобойщиков, которые перевозят продукты питания из России. Так как в Европе ситуация с коронавирусом усугубляется, то риск для Монголии увеличивается изо дня в день, - рассказал генерал ГУЧС Т.Бадрал.

В Монголии 10 марта сообщили о первом случае заражения коронавирусом у гражданина Франции. Сейчас он проходит лечение в Улан-Баторе.