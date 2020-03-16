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  16 марта 2020
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Казахстан запретил своим гражданам покидать страну до 15 апреля, за исключением тех, кто уезжает на лечение

CentralAsia (KZ) -  Казахстан запретил своим гражданам покидать страну до 15 апреля, за исключением тех кто уезжает на лечение.

- Выезд казахстанцев за пределы страны до 15 апреля запрещен. Это не касается тех, кто едет за рубеж на лечение, если предъявить подтверждающие документы, заверенные учреждениями министерства здравоохранения РК, - говорится в официальном сообщении.

На данный момент в стране зарегистрировано 9 случаев заражения вирусом Covid-19: 7 в Алматы, 2 в Нур-Султане.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Казахстане с 16 марта по 15 апреля.

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