Товарищеский матч сборных Узбекистана и Таджикистана отменён из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и Таджикистана, который был запланирован на 31 марта в Узбекистане, не состоится.

Ассоциация футбола Узбекистана приняла решение отменить встречу из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба АФК.

Напомним, что правительство запретило проведение массовые мероприятий после выявления первого случая заражения коронавирусом на территории страны.

В АФК отмечают, что ранее были отменены товарищеские матчи сборной Таджикистана против ОАЭ и Индии, которые должны были пройти в марте.