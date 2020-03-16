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  16 марта 2020
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Товарищеский матч сборных Узбекистана и Таджикистана отменён из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и Таджикистана, который был запланирован на 31 марта в Узбекистане, не состоится.

Ассоциация футбола Узбекистана приняла решение отменить встречу из-за угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба АФК.

Напомним, что правительство запретило проведение массовые мероприятий после выявления первого случая заражения коронавирусом на территории страны.

В АФК отмечают, что ранее были отменены товарищеские матчи сборной Таджикистана против ОАЭ и Индии, которые должны были пройти в марте.

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