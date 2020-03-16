Граждане Таджикистана застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном

CentralAsia (TJ) - Таджикские граждане застряли в нейтральной зоне между Казахстаном и Узбекистаном: их не пропускают в Узбекистан, и не впускают обратно на казахскую территорию. Среди них есть женщины с детьми. МИД Таджикистана и другие ответственные структуры работают над сложившейся ситуацией, передает «Азия-Плюс» .



Сотни таджикистанцев, возвращавшихся из России на родину, в Таджикистан, в том числе и на автомобилях, застряли со вчерашнего вечера на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

В департаменте информации и печати МИД Таджикистана «АП» сообщили, что они в курсе произошедшего, и в настоящее время работают над решением возникшей ситуации.

Однако о точном количестве застрявших там граждан пока не знают.

«Как вы знаете, из-за вспышки коронавируса в Казахстане и Узбекистане были введены ограничения на посещение этих стран. В связи с этим, у некоторых наших граждан, возвращавшихся из России, возникли проблемы, и они застряли в нейтральной зоне между Узбекистаном и Казахстаном. В данное время МИД Таджикистана и другие ответственные структуры в Казахстане и Узбекистане работают над решением этой проблемы», - отметили в МИД РТ.

Как сообщил «Азия-Плюс» муж предпринимательницы Махфират Шукуровой, которая в числе прочих застряла на границе, его жена и трое ее знакомых находятся в нейтральной зоне с вечера воскресенья.

«Они собирались вернуться домой из Казахстана, но на границе Узбекистана их не впустили на КПП в связи с закрытием границ из-за вспышки коронавируса в этой стране. Они хотели обратно возвратиться в Казахстан, но там их тоже не пропустили. Они остались в нейтральной зоне и не знают, что им делать», - сообщил он.

Напомним, что Узбекистан и Казахстан из-за вспышки коронавируса в закрыли свои границы. Также до 27 марта приостановлено авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном.