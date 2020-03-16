Президент Туркменистана призвал защищаться от коронавируса дымом гармалы

CentralAsia (TM) - Окуривание дымом иссирык или гармалы, «могильника обыкновенного», посоветовал в качестве метода борьбы с коронавирусом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На состоявшемся заседании Правительства президент Туркменистана отметил, что на протяжении тысячелетий предки применяли доказавшие свою эффективность национальные методы профилактики различных инфекционных заболеваний, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Дым гармалы, по местным поверьям, защищает от болезней, а мудрость предков, считает президент, стоит учитывать. Растение, отметил он, препятствует проникновению в организм человека различных вирусов. «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», - цитирует Бердымухамедова издание.

Издание напоминает, что многие рекомендации даны в многотомной книге Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». В этом труде главы государства также говорится о пользе традиционного туркменского блюда – лапши с перцем (унаш), применяемой при простуде, его эффективность давно доказана на практике, отмечает издание.

Бердымухамедов поручил вице-премьеру П. Агамырадову и министру здравоохранения и медицинской промышленности Н. Аманнепесову организовать среди населения широкую разъяснительную работу.

В стране, по официальным данным, не зарегистрировано ни одного заболевшего.

