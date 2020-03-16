Простота и изысканность монгольских блюд привлекают туристов

CentralAsia (MNG) - Блюда монгольской кухни совершенствуются и дополняются новыми вкусами Азии.

Почти каждый иностранный турист любит азиатскую еду. Японские ли, китайские, корейские или вьетнамские блюда - путешественники обычно с удовольствием пробуют различную еду. В последнее время монголы продвигают свою собственную кухню, дополненную непривычными ранее вкусами.

- Мы, монголы, любим азиатскую пищу настолько, что мы - те претенциозные люди, у которых есть несколько наборов палочек для еды. Кстати, наши кровные братья калмыки и буряты до сих пор удивляются тому, как ловко и умело мы используем палочки. Но тут нет ничего удивительного. Раньше все монголы, включая бурятов и калмыков, пользовались именно палочками для еды. Но, в отличие от китайских древянных, монгольские палочки для еды были весьма элегантны и изящны, если можно так сказать. Изготавливали их из костей, а кончики покрывали серебром, и каждый мужчина держал их в ножнах своего хэт хутга, ножа.

С вилкой монголы познакомились гораздо позжем, в начале ХХ века. Сменив палочки на вилки, монголы сменили и вкус еды. Это естественно. Теперь двери Монголии открыты. Мы омонголизируем даже те культуры, которые считаются чуждыми нам. Современные монголы, не подозревая, считают некоторые иностранные пищевые традиции, абсолютно чуждые монгольской культуре, своими и искренне верят, что раз они им пришлись по душе, то это просто некогда забытые традиции монгольской кухни, - так скажет каждый монгол.

Вот маленький пример. Если быть более точным – рецепт блюда, которое монголы считают своим.

Для начала подготовьте необходимые ингредиенты.

Вам понадобятся соевый соус, сахар, кукурузный крахмал, кулинарный херес, хоисин соус, имеющий сладковатый пряный вкус, рисовый уксус, чили паста с чесноком, солью и молотым имбирем.

Соедините все это, чтобы приготовить свой соус. Важно приготовить соус заранее, чтобы все вкусы смогли перемешаться и стать супер близкими к тому времени, когда вы польете соусом приготовленное мясо.

Теперь нужно нарезать зеленый лук на кусочки примерно по 2 см. Нет необходимости доставать линейку, режьте на глаз.

Теперь возьмите подготовленный стейк.

И разрежьте его поперек волокон, чтобы в результате получить тонкие полоски говядины.

Нагрейте посуду, в которой будете готовить. Лучше, если это будет котелок с выпуклым днищем или казан. В разогретый котелок налейте арахисовое масло. Когда оно нагреется, добавьте измельченный чеснок.

Затем положите мясо и обжаривайте все вместе в течение примерно 2 минут или до тех пор, пока стейк не поджарится хорошенько.

Когда мясо будет коричневым, добавьте к нему зеленый лук и обжаривайте еще примерно 30 секунд.

Затем возьмите приготовленный ранее соус и залейте им мясо.

Помешивайте непрерывно в течение приблизительно минуты или пока соус не загустеет.

Выглядит аппетитно, не правда ли?

Когда все будет готово, подавайте мясо с гарниром – рисом, лапшой или овощами, которые полейте соусом. Возьмите палочки для еды (или вилку) и наслаждайтесь!

Вот и новый монгольский вкус!...

Татар С.Майдар